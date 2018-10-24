Бывшего вице-губернатора Челябинской области Сандакова не отпустили из изолятора
24 октября в Челябинском областном суде обсуждали меру пресечения Николаю Сандакову. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве, взятке и подстрекательстве ко взлому электронной почты. Бывший замгубернатора не согласен с вердиктом и обжалует решение.
До оглашения приговора Сандаков был под подпиской. Но после решения судьи, его взяли под стражу.
— Меру пресечения решено оставить без изменений. Сторона защиты предлагала выпустить Сандакова под залог в 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
Напомним, Советский райсуд приговорил Николая Сандакова к 5,5 годам колонии и штрафу в 7 млн рублей. Бывший политик считает себя полностью невиновным и заявил, что будет обжаловать приговор, пока с него не снимут обвинения.
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