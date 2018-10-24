2018-10-24T08:52:19+03:00
Общество

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Сандакова не отпустили из изолятора

Обвиняемый в мошенничестве чиновник сейчас обжалует приговор
Андрей АБРАМОВ
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Арест вице-губернатора Челябинской области стал одним из главных политических скандалов России.Арест вице-губернатора Челябинской области стал одним из главных политических скандалов России.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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24 октября в Челябинском областном суде обсуждали меру пресечения Николаю Сандакову. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве, взятке и подстрекательстве ко взлому электронной почты. Бывший замгубернатора не согласен с вердиктом и обжалует решение.

До оглашения приговора Сандаков был под подпиской. Но после решения судьи, его взяли под стражу.

— Меру пресечения решено оставить без изменений. Сторона защиты предлагала выпустить Сандакова под залог в 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Советский райсуд приговорил Николая Сандакова к 5,5 годам колонии и штрафу в 7 млн рублей. Бывший политик считает себя полностью невиновным и заявил, что будет обжаловать приговор, пока с него не снимут обвинения.

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