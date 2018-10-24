Ученый, коммунист или разведчик? Готов список имен великих земляков для аэропорта Челябинска

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-24T08:58:02+03:00

Выбирайте имя для воздушной гавани Челябинска! Фото: Артем Ермилов.

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Общественная палата Челябинской области отправила в центральный аппарат Палаты имена 10 претендентов. А южноуральцев расспросят, кого бы они видели в тройке лидеров. Соцопрос пройдет с 29 октября по 7 ноября.

В список вошли разведчик Исхак Ахмеров, основатель биогеохимии Владимир Вернадский, кинорежиссер Сергей Герасимов, физик Игорь Курчатов, создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения СССР Виктор Макеев, государственный и деятель Николай Патоличев, адвокат Федор Плевако, меценат Владимир Покровский, религиозный деятель Зайнулла Расулев и военачальник Борис Шапошников.

Следующий этап — формирование шорт-листов. С 29 октября по 7 ноября на Южном Урале пройдет социологический опрос населения. Таким образом определится тройка лидеров имен-претендентов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский просил земляков принять участие в выборе имени для аэропорта, ведь нашей земле есть кем гордиться.

Кстати, если кто не успел отправить свое предложения, еще могут это сделать на сайте великиеимена.рф.