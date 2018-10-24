2018-10-24T11:41:41+03:00
Общество

Сплавы вместо Интернета: губернатор Дубровский провел заседание совета по развитию туризма

Безопасность детского отдыха — во главе угла в Челябинской области
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- Фото: gubernator74.ru- Фото: gubernator74.ru
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Богатая природа родного Южного Урала — неисчерпаемая сокровищница для настоящего путешественника. Важно, чтобы отдых, особенно детский, должен быть не только познавательный и интересный, но и безопасным.

Об этом вел речь губернатор Борис Дубровский на заседании межведомственного координационного совета по развитию туризма.

— Нужно обеспечить нашим детям качественный, интересный и полезный отдых, возможность познакомиться с природой и историей России, родной Челябинской области в походе, экскурсии, на сплаве. И никакой Интернет не заменит реальных впечатлений. Но отдельное внимание я прошу уделить безопасности детского отдыха, особенно когда речь идет о нестационарных спортивных лагерях, лесных, горных и водных турпоходах, с элементами экстрима. Но ужесточение требований к безопасности не станет заслоном на пути развития туризма, — сказал Дубровский.

На Южном Урале работают 182 образовательные организации с программами туризма и краеведения. В них занимается более 16 тыс человек. Регион — лидер в РФ по количеству походов зарегистрированных групп школьников.

По итогам заседания Борис Дубровский поручил до конца года создать межведомственную рабочую группу по развитию детского туризма. Есть задача проработать вопрос по восстановлению сети организаций в сфере детского туризма.

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