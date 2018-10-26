На Южном Урале завершен дорожно-строительный сезон

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-26T04:57:24+03:00

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Все основные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Челябинской области завершены. В нынешнем году на реализацию проекта выделено 2 млрд руб. Из них — млрд руб — субсидия федерального бюджета. Столько же выделил областной по распоряжению губернатора Бориса Дубровского.

Развитие транспортной инфраструктуры региона, в городах и селах, — один из приоритетов в работе правительства.

В федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» с 2017 г вошло около 40 городских агломераций, численность населения в которых — более 500 тыс человек.

К 2024 году в Челябинской области приведут в соответствие федеральным нормативам 85% автодорог.

В нынешнем году по проекту проведут в прядок 40,8 км региональных автодорог. Еще на 55,5 км произведено устройство выравнивающего слоя.

В Челябинрске по программе реконструировали пр. Ленина, Победы и Свердловский, ул. Блюхера, Мраморная, Морская, Энгельса и Красная, «Меридиан» и автодорога в аэропорт.

Всего в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» было уложено 828 768 квадратных метров покрытия. В 2017 году этот показатель в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» составил 597 517 квадратных метров.