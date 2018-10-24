ВСМ Челябинск — Екатеринбург создаст на Урале третью по величине агломерацию России
Об амбициозном проекте высокоскоростной магистрали, которая свяжет два крупных города Урала, глава Челябинской области Борис Дубровский сообщил в выпуске ТВ-передачи «Деловое утро» на НТВ. Он отметил, что одним из эффектов строительства ВСМ Челябинск — Екатеринбург станет рождение третьей по величине территориальной агломерации.
Проект, инициатором которого выступил Дубровский, получил положительное заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита.
— С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце прошлого года. Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы все верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам. Такое усиление дорожного сообщения позволит создать третью по величине агломерацию в России после Московской и Санкт-Петербургской. Она определит новый вектор развития территорий, — сказал Дубровский.
Губернатор рассказал о запуске завода «Русские электрические двигатели» ГК «Конар», успехах региона в промышленности и сельском хозяйстве и прокомментировал экологические вопросы.