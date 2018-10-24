Сельский почтальон вынесла из кассы 240 тысяч рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-24T13:23:39+03:00

Ее наказали штрафом в два раза меньше

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В Пласте судили экс-сотрудницу почтового отделения села Борисовка. Она была начальницей и позволяла себе лишнего: забирала выручку из кассы и подворовывала товар. Ее поступок потянул на две уголовные статьи: присвоение и мошенничество с использованием служебного положения.

Служба безопасности почты выяснила, что хищения начались в ноябре прошлого года и тянулись пару месяцев. За это время почтальон разбогатела на 240 тысяч рублей.

— Также она украла деньги местных жителей. Те платили за ЖКХ, а когда люди уходили сотрудница оформляла возврат, а деньги забирала себе. Так она получила еще 17 тысяч рублей. Свою вину она признала и вернула часть денег, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ее приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей.

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