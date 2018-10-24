2018-10-24T13:32:46+03:00
Происшествия

Скандальная учительница из Златоуста, которая мучила первоклашек, не смогла обжаловать приговор

Суд по прежнему считает вину Татьяны Порсевой доказанной
Андрей АБРАМОВ
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Татьяна Порсева 26 лет отработала в школе. По решению суда, ей два года нельзя работать с детьми.Татьяна Порсева 26 лет отработала в школе. По решению суда, ей два года нельзя работать с детьми.
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Историю бывшей учительницы начальных классов из Златоуста Татьяны Порсевой узнала вся страна. В прокуратуру пришла анонимка от родителей, которые рассказали о сомнительных методах педагога. Порсева задавала первоклашкам учить стихи и домашнюю работу, а это запрещено. Кроме того, у одной из девочек случился нервный срыв. За это ей дали два года условно. Учитель не согласилась и подала апелляцию в Челябинский областной суд.

— Она применяла к детям физическое и психическое насилие, унижала их честь и достоинство, причиняла нравственные страдания. Осужденная и адвокат в просили ее оправдать. Но суд встал на сторону гособвинения и оставил приговор без изменений, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее Татьяна Порсева рассказывала газете «Комсомольская правда» — Челябинск», что хочет и дальше работать в школе и давала понять, что обвинения в психологическом насилии явно надуманы.

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