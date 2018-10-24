Военные прокомментировали взрыв ракеты, которая упала рядом с селом в Челябинской области
Днем 23 октября неподалеку от поселка Копытово в Челябинской области прогремел взрыв. Ракету выпустил тактический бомбардировщик СУ-24, который вылетел с авиабазы Шагол. Неподалеку от села расположен военный полигон, где тренируются пилоты. Из-за ошибки системы, ракета пролетела мимо цели.
— Во время тренировочного полета экипаж произвел пуск ракет по учебным целям. Один из снарядов упал за территорией поля, однако, в границах безопасности полигона. Жертв и разрушений нет. Работает комиссия военного округа совместно с прокуратурой, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Останки ракеты изъяло ФСБ. В чистом поле снаряд проделал воронку глубиной в один метр и диаметром три.
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