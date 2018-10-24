2018-10-24T14:04:48+03:00
Происшествия

Решили подработать и сели в колонию: студенты из Челябинска делали закладки за 250 рублей

Один из парней несовершеннолетний
Андрей АБРАМОВ
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В Ленинском райсуде судили двух студентов колледжа из Челябинска. Одному едва исполнилось 18 лет, второму 17 лет. Парни делали закладки с наркотиками, за что получили по четыре года колонии.

Сначала криминальным бизнесом занялся один. Нашел в интернете поставщика, который присылал координаты тайника. Курьер должен был забрать товар и раскидать его в укромные места по городу. За один «клад», парень получал 250 рублей. Вскоре заработком заинтересовался однокурсник и студент взял его в долю, выплачивая честные 50%.

— В мае этого года они делали закладки в Ленинском районе. Довести до конца преступный умысел не смогли: их задержали полицейские, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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