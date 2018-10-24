С Кировки в Челябинске пообещали убрать всю рекламу и сделать круглогодичную иллюминацию

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-24T17:46:33+03:00

Не лучший объект для фото туриста в центре Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Преобразования начнут уже в этом году

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Главная достопримечательность Челябинска последние годы стала плохо выглядеть. И это еще мягко сказано: секс-шопы, спа-салоны 18+, исторические особняки увешаны рекламой, а в воздухе витают ароматы шаурмы. В администрации Челябинска пообещали позитивные изменения пешеходной зоны уже в этом году.

— С прогулочной аллеи уберут нелицеприятные торговые точки, вокруг деревьев появится красивое ограждение, лишние провода спрячут под землю, а все пространство украсит праздничная иллюминация, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Модернизация Кировки пройдет в два этапа. В первую очередь улицу украсят круглогодичной иллюминацией и наконец-то разберутся с ларьками. Рекламные штендеры и баннеры обещают убрать совсем.

Также появится мобильное приложение «Городовой» — виртуальный гид по историческим местам Челябинска.

— Заходим в приложение и появляется Городовой, который будет рассказывать историю нашего города. С ним даже можно пообщаться. Сейчас на некоторых метках уже привязаны молодежные квесты. Загружена информация практически о каждом здании. Такие отметки скоро появятся на всех объектах Кировки и на гостевых маршрутах, — рассказала председатель молодежной палаты города Мария Шардакова.

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