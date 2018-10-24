2018-10-24T20:04:02+03:00
Общество

Двух чиновниц мэрии Троицка задержали силовики

Их подозревают в растрате
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВАФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Вечером 24 октября СМИ сообщили о визите оперативников в администрацию Троицка в Челябинской области. Силовики изъяли рабочие документы и попросили проехать с ними двух сотрудниц. По неподтвержденной информации, это заместители главы города. Претензии к ним имеются по поводу злоупотребления служебным положением и как следствие — растрате.

Полтора месяца назад следователи уже приходили в мэрию. Тогда задержали начальника МКУ «Гражданская защита» Владислава Ремезова. По версии СК, он причастен к присвоению около 700 тысяч бюджетных рублей.

Вероятно, сегодняшние оперативные мероприятия — продолжение той истории.

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