Двух чиновниц мэрии Троицка задержали силовики
Вечером 24 октября СМИ сообщили о визите оперативников в администрацию Троицка в Челябинской области. Силовики изъяли рабочие документы и попросили проехать с ними двух сотрудниц. По неподтвержденной информации, это заместители главы города. Претензии к ним имеются по поводу злоупотребления служебным положением и как следствие — растрате.
Полтора месяца назад следователи уже приходили в мэрию. Тогда задержали начальника МКУ «Гражданская защита» Владислава Ремезова. По версии СК, он причастен к присвоению около 700 тысяч бюджетных рублей.
Вероятно, сегодняшние оперативные мероприятия — продолжение той истории.
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