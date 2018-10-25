Жители Челябинска спасли контуженного енота

СЕГОДНЯ 04:25 2018-10-25T04:25:14+03:00

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Милый пушистый зверек неожиданно выскочил на проезжую часть недалеко от аэропорта Челябинска. Автомобилист не успел затормозить. Но еноту, можно сказать, повезло: его лишь откинуло на обочину. Никаких видимых повреждений у него нет. По мнению горожанина Юрия Гордеева, который нашел животное, бедолагу контузило.

Напомним, Юрий отогнал енота в траву и кинул в соцсети просьбу забрать животное. Челябицы и хотели спасти пушистика, и боялись: вдруг, он болен бешенством, нападет, укусит…

В итоге помочь вызвались зоозащитники из приюта для животных «БиМ». Вместе с Юрием и командой Челябинской ветстанции они аккуратно поймали енота.

Спасательный отряд. Фото: vk.com/priut_bim

— Точнее сказать, это енотовидная собака. Молодой мальчик, рожденный в этом году. С трудом нашли его. Далеко убежал, спрятался в зарослях. Так как дикие животные — не наш профиль, а в специальном приюте для них «Спаси меня» сейчас карантин, временно его забрал к себе ветеринар Карен Даллакян, — написала в соцсетях зоозащитница Татьяна Порошина.

— Надо исключить у животного все инфекционные заболевания. Если с ним все хорошо, выпустим на волю, — сказал Карен Даллакян.

Кстати, вот только на днях Даллакяну привезли на лечение также сбитую на дороге рысь.

Пушистик спрятался в зарослях - еле отыскали. Фото: vk.com/priut_bim

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