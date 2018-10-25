2018-10-25T04:26:57+03:00
Общество

Жителей Челябинска призывают жаловаться на рекламные стенды на остановках

Многие из них установлены незаконно
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/chelurbanФото: vk.com/chelurban
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Серые щиты, облепленные рекламой, в избытке наставлены на остановках общественного транспорта Челябинска. Во-первых, город они не украшают. Во-вторых, закрывают людям обзор на подъезжающий транспорт. И главное — многие из них установлены незаконно.

— Узнать это было легко: в городе действует официальная Схема размещения рекламных конструкций. Если стенда на Схеме нет, значит его поставили без разрешения. Такие конструкции демонтирует Администрация. Мы изучили Схему и сильно удивились. На многих остановках города вообще нет разрешенных стендов для объявлений. В некоторых местах их поставили больше, чем разрешили власти. Рекламное агентство зарабатывает на стендах деньги, но похоже, что не всегда согласовывает их установку с Управлением по рекламе. С таким беззаконием нужно бороться: стенд на фото уже демонтировали после жалобы нашего подписчика, — написал в «ВКонтакте» Челябинский урбанист.

Активисты «урбан-полиции» призывают челябинцев жаловаться на незаконные рекламные стенды.

Как пожаловаться

1. Увидели мешающий стенд — проверьте его наличие на официальной схеме.

2. Не нашли его на схеме — фотографируйте и пишите жалобу по шаблону.

3. Отправляйте жалобу в Администрацию Челябинска: reklama@cheladmin.ru

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