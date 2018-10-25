Матрас с рукой на улицах Челябинска оказался рекламой нового сериала

СЕГОДНЯ 04:28 2018-10-25T04:28:25+03:00

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Вы видели на улицах Челябинска матрас с женской рукой? Не стоит пугаться и вызывать полицию! Оказалось, что это Телеканал Тв3 провел необычную промо-акцию в честь выхода нового детективного сериала «Обычная женщина».

Напомним, вчера челябинцы удивлялись, увидев автомобиль с матрасом на крыше. Казалось бы, ничего необычного, но есть одно «но»! Из матраса торчала рука, похожая на человеческую. Конечно, это была рука от манекена. Горожане фотографировали странный автомобиль и выкладывали в соцсети с вопросом «Что бы это значило?» Кстати, некоторые подписчики группы «Комсомольская правда»-Челябинск», видевшие рекламу нового сериала, угадали.

Кадр из сериала "Обычная женщина"

СПРАВКА «КП»

Сериал «Обычная женщина»

Режиссер Борис Хлебников («Аритмия», «2 дня» и др.)

В главной роли — Анна Михалкова («Сибирский цирюльник», «Изображая жертву» и др.)

Героиня фильма — владелица успешного цветочного бизнеса и дружной семьи. Муж-хирург, милые дочки. Окружающим кажется ее жизнь идеальной. Но все это оказывается враньем. У мужа есть любовница, старшая дочь — прогульщица и наркодилер, младшая — социопатка. А сама Марина — сутенерша. Правда стремится вырваться наружу, когда одну из работниц Марины обнаруживают мертвой.

«Обычная женщина» с 29 октября с понедельника по четверг в 22:00 на Тв3.

Анонс сериала интригует, как и его промо-акция

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