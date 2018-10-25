На Южном Урале пенсионерка убила мужа по его просьбе
В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства возможной эвтаназии.
Происшествие случилось утром 23 октября в селе Кундравы Чебаркульского района.
В полицию поступило сообщение о смерти 67-летнего местного жителя. Мужчина скончался у себя дома. При осмотре тела полицейские обнаружили следы удушения.
Супруга не выдержала и призналась, что муж сам попросил прекратить его страдания. Он болел раком и мучился от невыносимой боли.
Предположительно пожилая женщина задушила супруга из сочувствия. Однако, истинную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.
— По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном отделе по Чебаркульскому району.
Если факт эвтаназии подтвердится, пенсионерке грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. В прекращение жизни больного по его просьбе квалифицируется как убийство.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06