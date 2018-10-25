2018-10-25T05:14:54+03:00
Происшествия

На Южном Урале пенсионерка убила мужа по его просьбе

Пожилой мужчина страдал от онкологии и сам попросил прекратить мучения
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства возможной эвтаназии.

Происшествие случилось утром 23 октября в селе Кундравы Чебаркульского района.

В полицию поступило сообщение о смерти 67-летнего местного жителя. Мужчина скончался у себя дома. При осмотре тела полицейские обнаружили следы удушения.

Супруга не выдержала и призналась, что муж сам попросил прекратить его страдания. Он болел раком и мучился от невыносимой боли.

Предположительно пожилая женщина задушила супруга из сочувствия. Однако, истинную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

— По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном отделе по Чебаркульскому району.

Если факт эвтаназии подтвердится, пенсионерке грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. В прекращение жизни больного по его просьбе квалифицируется как убийство.

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