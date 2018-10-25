2018-10-25T05:54:51+03:00
Происшествия

В Магнитогорске иномарка переехала пешехода, упавшего на дорогу во время драки

Пострадавший доставлен в реанимацию
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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ЧП произошло 23 октября на улице Грязнова. Водитель автомобиля Деу Нексия не заметил лежащего на зебре парня и проехал по нему.

— 21-лений молодой человек лежал на проезжей части в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован, — сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Челябинской области.

По словам очевидцев за несколько минут до происшествия парень участвовал в драке. Кто-то ударил его по голове, он отлетел на проезжую часть и долго не мог подняться. «Скорую помощь» пострадавшему вызвали его знакомые. Сейчас он находится в реанимации одной из городских больниц.

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