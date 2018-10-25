На Южном Урале мигрант пытался замуровать труп знакомого в фундамент ТРК

СЕГОДНЯ 06:59 2018-10-25T06:59:45+03:00

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Суд Еманжелинска признал виновным в убийстве 27-летнего уроженца Узбекистана.

Преступление произошло в Еманжелинске в апреле этого года. Обвиняемый приехал на Южный Урал на заработки — трудился на строительстве торгово-развлекательного комплекса. Там и познакомился с местным жителем.

Суд установил, что в день преступления между приятелями произошла пьяная ссора. Уроженец Узбекистана избил потерпевшего до полусмерти. От полученных травм южноуралец скончался.

Труп гастарбайтер решил замуровать в фундаменте строящегося торгово-развлекательного комплекса. Он замотал тело убитого в ковер, погрузил на тележку и повез на стройку.

Однако скрыть следы преступления ему не удалось. Мигранта взяли с поличным. Полицию вызвал местный житель, заметивший, как мужчина перевозит на тележке подозрительный сверток.

— Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По решению суда он должен выплатить близким погибшего 500 тысяч рублей, — сообщает прокуратура Челябинской области.

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