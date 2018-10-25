На Южном Урале мигрант пытался замуровать труп знакомого в фундамент ТРК
Суд Еманжелинска признал виновным в убийстве 27-летнего уроженца Узбекистана.
Преступление произошло в Еманжелинске в апреле этого года. Обвиняемый приехал на Южный Урал на заработки — трудился на строительстве торгово-развлекательного комплекса. Там и познакомился с местным жителем.
Суд установил, что в день преступления между приятелями произошла пьяная ссора. Уроженец Узбекистана избил потерпевшего до полусмерти. От полученных травм южноуралец скончался.
Труп гастарбайтер решил замуровать в фундаменте строящегося торгово-развлекательного комплекса. Он замотал тело убитого в ковер, погрузил на тележку и повез на стройку.
Однако скрыть следы преступления ему не удалось. Мигранта взяли с поличным. Полицию вызвал местный житель, заметивший, как мужчина перевозит на тележке подозрительный сверток.
— Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По решению суда он должен выплатить близким погибшего 500 тысяч рублей, — сообщает прокуратура Челябинской области.
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