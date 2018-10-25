2018-10-25T08:01:28+03:00
Общество

Свежая икра - ложками: в Челябинской области строится самый большой рыбозавод в России

Губернатор Борис Дубровский поддерживает развитие отрасли аквакультуры в регионе
Ольга АНТОНОВА
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Осетровых будут разводить в Челябинской области.Осетровых будут разводить в Челябинской области.Фото: Николай СТУПНИКОВ
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Основной лов рыбы в Челябинской области еще впереди, в ноябре. Из пяти тысяч тонн плана нужно выловить 2,5 тысячи тонн. Губернатор Борис Дубровский ставит задачу возрождения рабохозяйственной отрасли. На заседании профильного совета обсуждали стратегию развития важного продовольственного направления.

— Возрождение рыбохозяйственной отрасли в регионе мы начали три с половиной года назад. Объем выловленных в регионе водных биоресурсов вырос на 47%. Но темпы нужно наращивать. Нужно максимально обеспечить потребности жителей области свежей рыбой, — подчеркнул Дубровский.

Озера Челябинской области каждый год зарыбляют. Разводят пелядь, сига, рипуса, пелчира, муксуна; форель, карпа, толстолобика, белого амура, налима, щуку и леща.

Акваотрасль, по распоряжению губернатора получают господдержку по кредитам на инвестпроекты.

В агроуниверситете и в ЧелГУ готовят бакалавров по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура».

В Еткульском районе строится осетровый завод. В планах предприятия «БИОника» — 350 т рыбы и 10 т икры в год. После выхода на проектную мощность южноуральский завод станет самым крупным производством в России. Здание предприятия построено, весной начнется зарыбление.

По поручению Дубровского к заводу построят дорогу.

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