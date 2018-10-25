На врачей, не принимавших ребенка с гноящимся глазом в Челябинске, могут завести уголовное дело
Медицинский скандал разразился в Челябинске. Мама четырехлетнего мальчика три дня пыталась попасть на осмотр к офтальмологу, однако даже с гноящимся глазом малыша не принимали.
Сначала женщине отказали в поликлинике по месту жительства, так к узкому специалисту не было свободных талон. А потом — в нескольких больницах города, куда напуганная ситуацией мать повезла мальчика, чтобы добиться экстренного осмотра.
— Ко врачу мы попали только на третий день, — рассказала мать малыша журналистам газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». — Это и стало поводом для обращения в региональный Следственный комитет.
Следствие установило, что должностные лица медучреждений отказывали больному ребенку в приеме без уважительных причин. И это может стать поводом для открытия уголовного дела по ст. 124 УК РФ — «неоказание помощи больному». Для дальнейшей проверки обращение матери передали в следственные органы МВД.
Мальчику все-таки провели операцию — удалили гноящийся мешок в глазу. По словам лечащего врача, консервативное лечение дома малышу не подходило.
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