На врачей, не принимавших ребенка с гноящимся глазом в Челябинске, могут завести уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-25T08:44:05+03:00

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Медицинский скандал разразился в Челябинске. Мама четырехлетнего мальчика три дня пыталась попасть на осмотр к офтальмологу, однако даже с гноящимся глазом малыша не принимали.

Сначала женщине отказали в поликлинике по месту жительства, так к узкому специалисту не было свободных талон. А потом — в нескольких больницах города, куда напуганная ситуацией мать повезла мальчика, чтобы добиться экстренного осмотра.

— Ко врачу мы попали только на третий день, — рассказала мать малыша журналистам газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». — Это и стало поводом для обращения в региональный Следственный комитет.

Следствие установило, что должностные лица медучреждений отказывали больному ребенку в приеме без уважительных причин. И это может стать поводом для открытия уголовного дела по ст. 124 УК РФ — «неоказание помощи больному». Для дальнейшей проверки обращение матери передали в следственные органы МВД.

Мальчику все-таки провели операцию — удалили гноящийся мешок в глазу. По словам лечащего врача, консервативное лечение дома малышу не подходило.

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