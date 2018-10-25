2018-10-25T09:13:25+03:00
Происшествия

Два года колонии за кражу породистой кошки дали жителю Челябинской области

Животное он утащил, чтобы сделать возлюбленной презент
Андрей АБРАМОВ
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Чебаркулец украл кошку породы мейн-кун. Фото: Юлия ПЫХАЛОВАЧебаркулец украл кошку породы мейн-кун. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Любовь толкнула 30-летнего жителя Чебаркуля в Челябинской области на криминальный поступок. Его дама сердца хотела породистую кошку. Мужик как раз видел, как в частном секторе жители одного из домов иногда выпускают гулять красивое животное. Он пошел туда, подкараулил чужого питомца, схватил за шкирку и сбежал.

В тот же день он преподнес своей барышне сюрприз. Кошка оказалась действительно породистая — мейн-кун. Они известны своими большими размерами. Однако вскоре выяснилось, что у дамы аллергия на шерсть и держать дома животное невозможно. Тогда мейн-куна переселили в сарай.

— Оттуда кошка сбежала. Вскоре полиция нашла похитителя. Он рассказал, что не знал, что мейн-куны такие дорогие. Цена животного — 17 000 рублей, которые чебаркулец должен выплатить хозяйке. Также его отправили в колонию на два года. Строгий приговор вынесли потому, что это не первая судимость, — сообщили в прокуратуре Чебаркуля.

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