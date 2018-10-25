Жителей Челябинска зовут на бесплатную лекцию о сексе после 60 лет

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-25T09:13:03+03:00

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Когда речь заходит об интимной жизни людей старшего возраста, многие стыдливо отводят глаза. Общество «Знание» предлагает порассуждать о ней открыто и приглашает челябинцев на открытую лекцию «Интимная жизнь после 60-ти лет».

— Известный московский социолог, полевой интервьюер Дмитрий Рогозин расскажет про отношения и любовь, измены и переживания, про восприятие своего тела и тела партнера. Главная ценность этой лекции в том, что она основана на историях, мнениях, жизни реальных людей. с которыми разговаривал лектор, — замечают в пресс-службе.

Лекция состоится уже в эту пятницу, 26 октября, в Челябинске по улице Васенко, 63. В актовом зале общества «Знание». Мероприятие начнется в 13.30.

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