На Южном Урале начальник управления соцзащиты вымогала премии у подчиненных
Прокуратура Чесменского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления соцзащиты населения. Чиновницу обвиняют в присвоении имущества с использованием служебного положения.
По версии следствия обвиняемая в 2015 году выписала повышенные премии двум сотрудникам. При этом она предупредила их, что часть вознаграждения нужно будет отдать ей.
— Работники, опасаясь негативных последствий, выполнили указание. Они передали руководителю часть денежных средств в общей сумме 18 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.
В отношении предприимчивой начальницы возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение имущества с использованием своего служебного положения». Если ее вина будет доказана в суде, чиновнице грозит до 6 лет лишения свободы.
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