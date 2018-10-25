У туристов из Челябинска в Турцию не прилетел багаж

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-25T09:30:33+03:00

В жаркой Анталии люди рисковали отдыхать в свитерах и ботинках

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Погода на Южном Урале стоит пасмурная, а по утрам даже минусовые температуры. Поэтому на ранний рейс в Анталию челябинские туристы пришли в куртках, кофтах и осенней обуви.

Перелет прошел без заминок, приземление было мягким. Турция встретила гостей запахом моря и теплым ветерком.

— Мы поехали отдыхать втроем, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» челябинец Олег. — Ждали у ленты выдачи. Все уже получили багаж, а наших чемоданов нет! Куда бежать, с кого спрашивать? А ведь нас ждет автобус, чтобы ехать в отель...

Позвонили туроператору, обратились в авиакомпанию. Но там развели руками:

— Мы за багаж не отвечаем, пишите претензию. Когда вещи найдут, вам придется за ним приехать.

— У меня знакомый работает в челябинском аэропорту, — говорит Олег. — Я позвонил ему, спросил совет. Он сказал, чтобы мы немного подождали, следом летит второй рейс из Челябинска. Наверняка наши сумки по ошибке закинули туда.

Так и вышло — сумки прилетели следующим рейсом. А если бы знакомый не подсказал, тогда пришлось бы челябинцам потеть в осенней одежде под турецким солнцем в ожидании, когда их вещи найдутся.

СОВЕТ «КП»

Берите в ручную кладь самые необходимые на отдыхе вещи: купальники, сланцы и предметы личной гигиены. Чтобы в случае потери багажа не тратить на них деньги.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ БАГАЖ

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