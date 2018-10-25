Южноуральцы спасли трех ребятишек из горящей квартиры, пока их мать выпивала в соседнем подъезде

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-25T11:24:12+03:00

У родительницы девять детей, на шестерых ее лишили родительских прав

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В Златоусте в среду, 24 октября, едва не произошла трагедия. Подростки подожгли балкон на первом этаже дома №7 по улице Матросова. Пламя быстро перекинулось в квартиру, где сидели одни трое детей.

Запах дыма почувствовала соседка, она и вызвала пожарных.

— Пламя, вырывавшееся с незастекленного балкона, было видно уже при подъезде к трехэтажке. Огнеборцы пошли в разведку, одновременно стали эвакуировать жильцов из подъезда. Со спасустройствами вывели троих взрослых. Во время разведки в квартире детей не обнаружили, — рассказали в ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области».

Двоих ребятишек из горящей квартиры вытащил прохожий, который выгуливал собаку во дворе. А младшего, которому всего два с половиной года, приютила у себя соседка.

На место примчался отец детей. Он объяснил пожарным, что с супругой не живет. Она мать девятерых детей, увлекается спиртным. На шестерых ее уже лишили прав. А трое, их совместные дети, живут пока с матерью. Во время ЧП она пила в соседнем подъезде. Вероятно, после произошедшего, к ней снова наведаются органы опеки.

Во время пожара квартира серьезно обгорела. Пострадали и соседние квартиры. Пока жители дома решают, как обезопасить себя от неблагополучной соседки.

— Нам нужно всем подъездом решать, что с ней делать, лично нам уже с ней страшно жить под одной крышей, — говорит жительница дома Динара.

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