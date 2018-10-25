2018-10-25T11:32:58+03:00
Происшествия

Оперативники рассказали, за что задержали замов главы Троицка

Их подозревают в присвоении премий
Андрей АБРАМОВ
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24 октября в администрацию Троицка пришли с обысками силовики, а заодно задержали заместителей главы города Анну Чистякову и Марину Брунцову. Их подозревают в присвоении бюджетных 400 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти на премии чиновникам.

— Устанавливаем обстоятельства преступления. Женщины задержаны. Вскоре в суде будет решаться вопрос о мере пресечения на время расследования, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

За присвоение грозит до шести лет колонии. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники экономической безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Полтора месяца назад арестовали еще одного сотрудника администрации Троицка.

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