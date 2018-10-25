В женской колонии Челябинска выбрали самую красивую толстушку
Торжество бодипозитива состоялось в ИК-5 Челябинска. Здесь отбывают наказание женщины-первоходы. 24 октября в стенах исправительного учреждения провели традиционный конкурс красоты среди толстушек.
Как и подобает состязанию, выступление состояло не только из дефиле. В первом этапе дамы устраивали самопрезентацию. Автобиографию нужно было представить в виде сценки или стихотворения. Далее творческие номера: девушки читали рэп, пели и демонстрировали жюри танцы. В зрительном зале был аншлаг. Болельщицы приготовили десятки красочных плакатов и придумали подбадривающие криалки.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
— Третья часть — дефиле, девушки показали, насколько полнота может быть красивой. Жюри учитывались следующие критерии: артистичность и творческий подход к конкурсу, яркость образа, умение себя преподнести, а также чувство юмора, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.
По закону, имена и лица победительниц мы публиковать не можем. Известно, что первое место заняла представительница отряда № 12. Ее зовут Ольга. Ее вес 75 кг, а рост 160 см. О себе финалистка рассказала, что любит готовить и вкусно покушать.
Также жюри определило победителей в дополнительных номинациях, таких как: «Мисс артистичность», «Мисс нежность», «Мисс улыбка», «Мисс грация», «Мисс пластичность».
В администрации колонии отмечают, что такие мероприятия благотворно влияют на моральных облик осужденных.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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