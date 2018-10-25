2018-10-25T12:16:06+03:00
Общество

Без кредитной кабалы: доходы бюджета Челябинской области выросли на 6,8 миллиардов

По поручению губернатора правительство работает над увеличением наполняемости казны и сокращением дефицита
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Челябинская область освободилась от банковских кредитов.Челябинская область освободилась от банковских кредитов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

— Четыре года перед нами стояла ключевая задача — максимально снизить долговую нагрузку на бюджет. Мы поступательно работали над ее выполнением. Это очень важно. В 2015 г только на обслуживание государственного и муниципального долга было направлено более 1,8 млрд руб. В 2016 году — 900 мон руб. В 2017 году — меньше 200 млн. В нынешнем году мы не имеем коммерческих кредитов, — пояснил губернатор Борис Дубровский.

В четверг, 25 октября, депутаты Законодательного Собрания утвердили изменения в закон о бюджете на 2018 год.

Итак, доходы региональной казны увеличены на 6 млрд 86,3 млн рублей. Дополнительные объемы обеспечили, в том числе, собственные поступления от налоговых и неналоговых доходов бюджета на 5 млрд 651,2 млн рублей.

Плановый дефицит областного бюджета сокращен на 5 млрд 651,2 млн рублей.

Как пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, с учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2018 год составляют 161 млрд 736,6 млн рублей, расходы — 166 млрд 352,5 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На оживленном перекрестке в Челябинске ограничат движение до конца месяца
Челябинская область ждет авторский музыкальный фестиваль Юрия Башмета
До конца года в Челябинской области откроется 19 современных кинотеатров
Борису Дубровскому представят проект областного бюджета на 2019 год
В женской колонии Челябинска выбрали самую красивую толстушку
В СК рассказали, за что задержали заместителей главы Троицка
Южноуральцы спасли трех ребятишек из горящей квартиры, пока их мать выпивала в соседнем подъезде
У туристов из Челябинска в Турцию не прилетел багаж
На Южном Урале начальник управления соцзащиты вымогала премии у подчиненных
Жителей Челябинска зовут на бесплатную лекцию о сексе после 60 лет
Два года колонии за кражу породистой кошки дали жителю Челябинской области
На врачей, не принимавших ребенка с гноящимся глазом в Челябинске, могут завести уголовное дело
В Магнитогорске спустя 50 лет открыли «капсулу времени»
Свежая икра - ложками: в Челябинской области строится самый большой рыбозавод в России
На Южном Урале мигрант пытался замуровать труп знакомого в фундамент ТРК
В Магнитогорске иномарка переехала пешехода, упавшего на дорогу во время драки
На Южном Урале пенсионерка убила мужа по его просьбе