Без кредитной кабалы: доходы бюджета Челябинской области выросли на 6,8 миллиардов

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-25T12:16:06+03:00

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— Четыре года перед нами стояла ключевая задача — максимально снизить долговую нагрузку на бюджет. Мы поступательно работали над ее выполнением. Это очень важно. В 2015 г только на обслуживание государственного и муниципального долга было направлено более 1,8 млрд руб. В 2016 году — 900 мон руб. В 2017 году — меньше 200 млн. В нынешнем году мы не имеем коммерческих кредитов, — пояснил губернатор Борис Дубровский.

В четверг, 25 октября, депутаты Законодательного Собрания утвердили изменения в закон о бюджете на 2018 год.

Итак, доходы региональной казны увеличены на 6 млрд 86,3 млн рублей. Дополнительные объемы обеспечили, в том числе, собственные поступления от налоговых и неналоговых доходов бюджета на 5 млрд 651,2 млн рублей.

Плановый дефицит областного бюджета сокращен на 5 млрд 651,2 млн рублей.

Как пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, с учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2018 год составляют 161 млрд 736,6 млн рублей, расходы — 166 млрд 352,5 млн рублей.