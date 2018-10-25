Борису Дубровскому представят проект областного бюджета на 2019 год
Завтра, 26 октября, на заседании правительства будет рассмотрен проект бюджета Челябинской области на 2019 год. Губернатор Борис Дубровский поставил задачу сохранить социальную ориентированность главного финансового документа региона. В проекте предусмотрены средства на пять приоритетных направлений, которые улучшат качество жизни южноуральцев.
Приоритеты — это поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта губернатора «Реальные дела». Пятый приоритет — дети и молодежь, забота о будущем области.
— Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства, — многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии, — сказал Дубровский.
Грядущий год для региона — юбилейный, Челябинская область отметит 85-летие.
— Мы должны встретить дату достойно, чтобы земляки почувствовали перемены к лучшему в ближайшее время. Это — приоритет регионального бюджета на 2019 год, — заявил губернатор.