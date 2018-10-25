Борису Дубровскому представят проект областного бюджета на 2019 год

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-25T12:23:58+03:00

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Завтра, 26 октября, на заседании правительства будет рассмотрен проект бюджета Челябинской области на 2019 год. Губернатор Борис Дубровский поставил задачу сохранить социальную ориентированность главного финансового документа региона. В проекте предусмотрены средства на пять приоритетных направлений, которые улучшат качество жизни южноуральцев.

Приоритеты — это поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта губернатора «Реальные дела». Пятый приоритет — дети и молодежь, забота о будущем области.

— Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства, — многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии, — сказал Дубровский.

Грядущий год для региона — юбилейный, Челябинская область отметит 85-летие.

— Мы должны встретить дату достойно, чтобы земляки почувствовали перемены к лучшему в ближайшее время. Это — приоритет регионального бюджета на 2019 год, — заявил губернатор.