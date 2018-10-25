До конца года в Челябинской области откроется 19 современных кинотеатров
Уже открыто пять современных кинозалов. Первых зрителей встречают 3D-кинотеатры в Карталах и Варне. До конца года еще 12 городов смогут наравне с жителями крупных городов смотреть кинопремьеры в высоком качестве.
Три года Фонд Кино работает по программе поддержки кинотеатров для регионов России. По конкурсу выделяются деньги для реконструкции и переоборудования кинозалов — пять млн руб.
В Челябинской области область работа идет ударно: мы на втором месте в России и на первом в УрФО по модернизации кинотеатров.
— За три года нам удалось с помощью федеральной программы обновить более 30 кинозалов. Наша задача — чтобы современные кинотеатры с хорошим оборудованием появились во всех райцентрах и крупных населенных пунктах, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.