На оживленном перекрестке в Челябинске ограничат движение до конца месяца
В Советском районе на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Курчатова из-за дорожных работ на неделю ограничат движение. Дорогу перекроют сегодня, 25 октября, в 22 часа. А снимут ограничение в среду утром, 31 октября.
На этом участке будут ремонтировать асфальт.
Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, также до конца месяца на этом участке закроют движение трамваев.
Водителей и пользователей общественного транспорта просят быть внимательными и тщательно планировать свой маршрут.
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