2018-10-25T13:15:31+03:00
Общество

На оживленном перекрестке в Челябинске ограничат движение до конца месяца

Здесь будут ремонтировать асфальт
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Ограничение снимут утром 31 октября.Ограничение снимут утром 31 октября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Советском районе на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Курчатова из-за дорожных работ на неделю ограничат движение. Дорогу перекроют сегодня, 25 октября, в 22 часа. А снимут ограничение в среду утром, 31 октября.

На этом участке будут ремонтировать асфальт.

На этом участке будут ремонтировать асфальт.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, также до конца месяца на этом участке закроют движение трамваев.

Водителей и пользователей общественного транспорта просят быть внимательными и тщательно планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинская область ждет авторский музыкальный фестиваль Юрия Башмета
До конца года в Челябинской области откроется 19 современных кинотеатров
Борису Дубровскому представят проект областного бюджета на 2019 год
Без кредитной кабалы: доходы бюджета Челябинской области выросли на 6,8 миллиардов
В женской колонии Челябинска выбрали самую красивую толстушку
В СК рассказали, за что задержали заместителей главы Троицка
Южноуральцы спасли трех ребятишек из горящей квартиры, пока их мать выпивала в соседнем подъезде
У туристов из Челябинска в Турцию не прилетел багаж
На Южном Урале начальник управления соцзащиты вымогала премии у подчиненных
Жителей Челябинска зовут на бесплатную лекцию о сексе после 60 лет
Два года колонии за кражу породистой кошки дали жителю Челябинской области
На врачей, не принимавших ребенка с гноящимся глазом в Челябинске, могут завести уголовное дело
В Магнитогорске спустя 50 лет открыли «капсулу времени»
Свежая икра - ложками: в Челябинской области строится самый большой рыбозавод в России
На Южном Урале мигрант пытался замуровать труп знакомого в фундамент ТРК
В Магнитогорске иномарка переехала пешехода, упавшего на дорогу во время драки
На Южном Урале пенсионерка убила мужа по его просьбе