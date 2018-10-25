На оживленном перекрестке в Челябинске ограничат движение до конца месяца

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-25T13:15:31+03:00

Здесь будут ремонтировать асфальт

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В Советском районе на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Курчатова из-за дорожных работ на неделю ограничат движение. Дорогу перекроют сегодня, 25 октября, в 22 часа. А снимут ограничение в среду утром, 31 октября.

На этом участке будут ремонтировать асфальт.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, также до конца месяца на этом участке закроют движение трамваев.

Водителей и пользователей общественного транспорта просят быть внимательными и тщательно планировать свой маршрут.

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