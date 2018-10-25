На Челябинскую область надвигается штормовой ветер

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-25T16:43:02+03:00

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ГУ МЧС по Челябинской области выдало срочное предупреждение. Завтра 26 октября на Южном Урале ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков ветер усилится до 17-22 м/с.

В связи с этим в ближайшие сутки на территории области могут возникнуть чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, нарушение электроснабжения, повреждения слабо укрепленных конструкций, крыш, обрыв линий электропередач. Южноуральцев просят быть осторожными.

— Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, — напоминают специалисты ГУ МЧС по Челябинской области.

О ЧП можно сообщить на телефоны «01», «101» или позвонить в Единую диспетчерскую службу вашего муниципального образования.

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