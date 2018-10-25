2018-10-25T16:43:02+03:00
Общество

На Челябинскую область надвигается штормовой ветер

Южноуральцев просят быть осторожными
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: kp.ru Автор: Евгения ГусеваФото: kp.ru Автор: Евгения Гусева
Изменить размер текста:

ГУ МЧС по Челябинской области выдало срочное предупреждение. Завтра 26 октября на Южном Урале ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков ветер усилится до 17-22 м/с.

В связи с этим в ближайшие сутки на территории области могут возникнуть чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, нарушение электроснабжения, повреждения слабо укрепленных конструкций, крыш, обрыв линий электропередач. Южноуральцев просят быть осторожными.

— Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, — напоминают специалисты ГУ МЧС по Челябинской области.

О ЧП можно сообщить на телефоны «01», «101» или позвонить в Единую диспетчерскую службу вашего муниципального образования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области две школьницы сожгли венок на Вечном огне
На оживленном перекрестке в Челябинске ограничат движение до конца месяца
Челябинская область ждет авторский музыкальный фестиваль Юрия Башмета
До конца года в Челябинской области откроется 19 современных кинотеатров
Борису Дубровскому представят проект областного бюджета на 2019 год
Без кредитной кабалы: доходы бюджета Челябинской области выросли на 6,8 миллиардов
В женской колонии Челябинска выбрали самую красивую толстушку
В СК рассказали, за что задержали заместителей главы Троицка
Южноуральцы спасли трех ребятишек из горящей квартиры, пока их мать выпивала в соседнем подъезде
У туристов из Челябинска в Турцию не прилетел багаж
На Южном Урале начальник управления соцзащиты вымогала премии у подчиненных
Жителей Челябинска зовут на бесплатную лекцию о сексе после 60 лет
Два года колонии за кражу породистой кошки дали жителю Челябинской области
На врачей, не принимавших ребенка с гноящимся глазом в Челябинске, могут завести уголовное дело
В Магнитогорске спустя 50 лет открыли «капсулу времени»
Свежая икра - ложками: в Челябинской области строится самый большой рыбозавод в России
На Южном Урале мигрант пытался замуровать труп знакомого в фундамент ТРК
В Магнитогорске иномарка переехала пешехода, упавшего на дорогу во время драки
На Южном Урале пенсионерка убила мужа по его просьбе
Матрас с рукой на улицах Челябинска оказался рекламой нового сериала
Жителей Челябинска призывают жаловаться на рекламные стенды на остановках