В Челябинской области две школьницы сожгли венок на Вечном огне
В сети появилось видео, на котором подростки осквернили
мемориал Славы в Златоусте. На кадрах видно, как две девушки сначала кидают в Вечный огонь венок. А затем по очереди прикуривают от разгорающегося пламени. При этом они фотографируют друг друга на телефон.
Акт вандализма попал на камеру видеонаблюдения, установленную недалеко от мемориального комплекса.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел 25 октября. Первым делом сотрудники полиции изъяли видео с места происшествия.
Благодаря видеозаписи личность одной из нарушительниц уже установлена. Ей оказалась 14-летняя жительница Златоуста. Сейчас правоохранители разыскивают вторую подозреваемую.
За осквернение мемориала воинам павшим, в годы Великой Отечественной войны, школьницам грозит уголовное наказание по статье «Вандализм».
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Девушки осквернили Вечный огонь.