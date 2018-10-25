2018-10-25T17:45:29+03:00
Происшествия

В Челябинской области две школьницы сожгли венок на Вечном огне

Девочек-подростков разыскивает полиция
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В сети появилось видео, на котором подростки осквернили

мемориал Славы в Златоусте. На кадрах видно, как две девушки сначала кидают в Вечный огонь венок. А затем по очереди прикуривают от разгорающегося пламени. При этом они фотографируют друг друга на телефон.

Акт вандализма попал на камеру видеонаблюдения, установленную недалеко от мемориального комплекса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел 25 октября. Первым делом сотрудники полиции изъяли видео с места происшествия.

Благодаря видеозаписи личность одной из нарушительниц уже установлена. Ей оказалась 14-летняя жительница Златоуста. Сейчас правоохранители разыскивают вторую подозреваемую.

За осквернение мемориала воинам павшим, в годы Великой Отечественной войны, школьницам грозит уголовное наказание по статье «Вандализм».

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Девушки осквернили Вечный огонь.

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