2018-10-26T04:56:48+03:00
Общество

«Не заплатим, пока не решится вопрос с колодцами». Губернатор проехал по отремонтированным дорогам

Борис Дубровский инспектировал точки федеральной программы
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский проинспектировал отремонтированные дороги. Фото: gubernator74.ruБорис Дубровский проинспектировал отремонтированные дороги. Фото: gubernator74.ru
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Второй год Челябинская агломерация участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В четверг, 25 октяюря, Борис Дубровский проконтролировал исполнение проекта, проехав по реконструированным улицам Челябинска и по обновленной трассе КулуевоАльмеева в Аргаяшском районе.

В нынешнем году на реализацию проекта выделено по миллиарду из федерального и областного бюджетов.

В Челябинске Дубровский проехал по пр. Ленина, Свердловскому пр, пр. Победы. Эти транспортные артерии чрезвычайно загружены. К качеству дорожного полотна — особые требования.

— В целом, дорожники поработали неплохо. Благодаря активным горожанам и общественным организациям контроль качества работ стал жестче, что дисциплинирует подрядчиков. Будем пристально следить за состоянием колодцев, расположенных на дорогах. Не будет платы за ремонтные работы, пока не решен вопрос с колодцами, — подчеркнул Борис Дубровский.

На дорогах в Челябинске уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он обладает высокой устойчивость к разрушениям и отличной сдвигоустойчивостью (этот показатель важен в местах разгонов и торможений).

Кстати, в 2019 г дороги будут ремонтировать по комплексной схеме организации дорожного движения. Она учитывает интересы пешеходов, велосипедистов, автомобилистов, учитывает общественный транспорт.

Губернатор посетил отремонтированный участок дороги Кулуево — Альмеева. Обновленный участок соответствует II категории (взамен IV): ширина проезжей части увеличена с 7 до 9 м.

Дорога Кулуево - Альмеева стала комфортнее и шире. Фото: gubernator74.ru

Дорога Кулуево - Альмеева стала комфортнее и шире. Фото: gubernator74.ru

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