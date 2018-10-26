Ровные дороги и удобные тротуары: к саммитам ШОС и БРИКС власти обещают навести в Челябинске красоту

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-26T04:55:32+03:00

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— Наша цель — к 2024 г привести к нормативному состоянию минимум 85% дорог. Это требует серьезного финансирования. Сейчас у нас нет коммерческих кредитов, и есть возможность комплексно планировать развитие территории региона. Этим правительство и занимается, — сказал Дубровский.

Особый акцент сделан на развитии дорожной инфраструктуры Челябинска. За четыре последних года в городе построено, реконструировано и отремонтировано 3199,5 тыс кв метров дорог. По итогам нынешнего года приведут в порядок еще 1575,8 тыс. кв. м дорог. Итого — 4,7 тыс кв м.

Городу нужна новая комфортная среда, и в это понятие входит новое качество городских дорог и путепроводов, состояние общественного транспорта, комплексные вопросы благоустройства, станет важной частью подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

На гостевых маршрутах приведут в порядок фасады домов. Вместе с Союзом архитекторов России разрабатывается единая архитектурная концепция центра города, которая будет реализована к 2020 году.

Утвержден дизайн-код, устанавливающий требования к вывескам и определяющий процедуру контроля за соблюдением новых правил.