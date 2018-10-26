2018-10-26T04:36:38+03:00
Дом. Семья

Жители Челябинска спасают сов от нападения ворон

Сразу две пернатые красавицы оказались в опасности, прилетев в город
Ирина КАРЕЛИНА
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Сова в Челябинске. Фото: vk.com/chel4m3Сова в Челябинске. Фото: vk.com/chel4m3
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В четверг утром жители Металлургического района Челябинска увидели на козырьке подъезда сову. Дело было на шоссе Металлургов, возле школы №94. К лесной птице то и дело подлетали наглые вороны, норовили заклевать. Прохожим стало жалко совушку. Они поймали ее и отвезли в фонд зоозащиты «Спаси меня», который возглавляет известный ветеринар Карен Даллакян. Он выпустит птицу в лесу, когда убедится, что она полностью здорова. Об этом челябинцы рассказали в соцсетях.

Днем ранее подобный случай произошел в Магнитогорске. Горожане обнаружили сову на дереве и также побоялись, что ее задолбят местные вороны.

— Птицу поймали и отвезли в ветеринарную клинику. Птица слаба. После осмотра врача, если все хорошо, она будет выпущена в свою среду обитания, — написала в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Мария Перепелова.

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