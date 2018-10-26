Жительница Магнитогорска пыталась вернуть в аптеку использованный тест на беременность

СЕГОДНЯ 04:37 2018-10-26T04:38:22+03:00

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Чего только не увидишь в соцсетях! Жительница Магнитогорска выложила на всеобщее обозрение свой использованный тест на беременность.

— Тест не показал ни положительного, ни отрицательного результата (ни одной полоски - прим. автора). Работники аптеки отказались обменять товар и не вернули деньги за некачественный тест, — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Она не постеснялась указать свое имя, но в последствие администраторы группы удалили его и ссылку на аккаунт. Оно и понятно — многие откровенно посмеялись над поступком автора поста. Всего же ей написали 224 комментария!

— А если презерватив порвется, тоже в аптеку принесете с требованием поменять? Только сюда не выкладывайте, я умоляю, — высказалась Александра Ранг.

Судя по статистике поста, 13 тысяч человек вглядывались в чужой тест на беременность. Люди спорили, есть ли на нем полоска, или это тень от выпуклости. А опытные мамы советовали покупать сразу два — три теста, так как они не точны на сто процентов.

Кстати, тест на беременность может выдавать такой — ошибочный — результат из-за неправильного использования. Однако, на упаковках некоторых тестов также написано: «если при повторном правильном применении тест по-прежнему не выдает результат, мы заменим его бесплатно». Так что автор поста может быть права.

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