В Челябинской области снижен транспортный налог для пенсионеров и многодетных

СЕГОДНЯ 04:52 2018-10-26T04:53:21+03:00

Для пенсионеров автомобиль - не роскошь, а рабочая лошадка и средство связи с миром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На октябрьском заседании депутаты Заксобрания приняли законопроект, касающийся интересов тысяч южноуральцев. С 1 января 2019 года снижается транспортный налог для пенсионеров и многодетных семей.

Расширить льготу предложил губернатор Борис Дубровский. Пониженной в 50 раз ставкой в 2019 году смогут воспользоваться 7580 южноуральцев.

— Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить достойный уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. Я принял решение ввести дополнительную льготу по транспортному налогу для пенсионеров и многодетных семей, — сказал Борис Дубровский.

Итак, для пенсионеров и многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, установлена льготная налоговая ставка (1 руб с лошадиной силы) для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 л/с включительно.

Кстати, по поручению Дубровского сохранены все льготы для пенсионеров независимо от перехода на новую пенсионную систему. С ноябрьской пенсией южноуральцы получат повышенную единовременную выплату — 700 руб. В областном бюджете предусмотрено 5 млрд руб.