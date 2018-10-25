2018-10-25T22:31:56+03:00
Общество

На Южном Урале задержали школьниц, осквернивших Вечный огонь

Девочки подожгли памятный венок и пытались от него прикурить
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Три восьмиклассницы одной из школ Златоуста доставлены в отделение полиции. Две из них бросили в Вечный огонь венок, а потом пытались прикурить от него. Третья снимала подруг на мобильный телефон.

Акт вандализма попал на камеру видеонаблюдения. Запись помогла полицейским вычислить хулиганок по горячим следам.

— По факту сожжения венка на мемориальном комплексе «Слава», посвященном памяти погибших в Великой Отечественной войне возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемым грозит до трех месяцев ареста, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По словам полицейских одной из задержанных уже исполнилось 14 лет. Ее отпустили домой под подписку о невыезде. Остальных поставили на учет в полицию.

Известно, что девочки впервые попали в поле зрение правоохранительных органов. Семьи, в которых они воспитываются характеризуются положительно.

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