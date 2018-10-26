На прикуривших от Вечного огня школьниц завели уголовное дело в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:06 2018-10-26T05:06:31+03:00

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Мерзкий акт вандализма произошел на мемориальном комплексе «Слава» в Златоусте. В четверг, 25 октября, три подруги-школьницы бросили в Вечный огонь венок, а потом прикурили от горящего пламени, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемых в вандализме. Ими оказались три восьмиклассницы одной из школ города. Одна из них снимала видео происходящего, — рассказывают в пресс-службе. — Подростки на учете в ПДН не состояли, проживают в семьях, характеризуются по месту жительства и учебы удовлетворительно.

Тем не менее, возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Школьницам грозит арест на три месяца. Одна из девочек, которой уже исполнилось 14 лет, дала подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ее несовершеннолетние подруги поставлены на учет в полицию.

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