УФАС усилит контроль за ценами на муку и на хлеб в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:54 2018-10-26T05:54:01+03:00

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Челябинское УФАС России усиливает контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий области. Это связано с широким обсуждением данной тематики в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Минсельхоз региона уже отчитался, что в третьем квартале 2018 года наблюдается незначительный рост цен на пшеничную муку (около 4,7%). На рынке хлеба колебание цен с января по сентябрь 2018 года составило не более 1,6%. А ржано-пшеничный хлеб даже подешевел примерно на 5,3%. Также министерство сообщило, что информация о возможном повышении цен на вышеназванные товары отсутствует.

Также запрос отправлен на «Первый хлебокомбинат», занимающий доминирующее положение на рынке оптовой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями. Ответ ждут в ноябре.

— Если ведомство выявит сговор хозяйствующих субъектов или факт злоупотребления доминирующим положением, компаниям могут выдать предостережение о снижении цен, — замечают в пресс-службе.

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