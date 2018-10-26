УФАС усилит контроль за ценами на муку и на хлеб в Челябинской области
Челябинское УФАС России усиливает контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий области. Это связано с широким обсуждением данной тематики в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
Минсельхоз региона уже отчитался, что в третьем квартале 2018 года наблюдается незначительный рост цен на пшеничную муку (около 4,7%). На рынке хлеба колебание цен с января по сентябрь 2018 года составило не более 1,6%. А ржано-пшеничный хлеб даже подешевел примерно на 5,3%. Также министерство сообщило, что информация о возможном повышении цен на вышеназванные товары отсутствует.
Также запрос отправлен на «Первый хлебокомбинат», занимающий доминирующее положение на рынке оптовой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями. Ответ ждут в ноябре.
— Если ведомство выявит сговор хозяйствующих субъектов или факт злоупотребления доминирующим положением, компаниям могут выдать предостережение о снижении цен, — замечают в пресс-службе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.