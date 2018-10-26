За продажу вейпов несовершеннолетним продавцов оштрафуют на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-26T06:34:13+03:00

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В четверг, 25 октября, депутаты Законодательного собрания области приняли в первом чтении закон, ограничивающий продажу электронных сигарет, а также жидкостей, применяемых при курении вейпов, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Закон предусматривает запрет на продажу в Челябинской области вейпов и жидкостей к ним (никотиносодержащих и без никотина) людям младше 18 лет. Теперь при покупке такого рода товаров придется предъявлять паспорт. За продажу товаров без паспорта продавца смогут оштрафовать на 100 тысяч рублей.

Аналогичные законы уже действуют в ЯНАО, Приморье, Удмуртии и Москве.

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