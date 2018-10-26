Воздух воняет навозом: в Челябинске массовые жалобы на резкий запах
25 октября воздух Челябинска был пронизан стойким ароматом деревенского туалета. Пахло в центре, на северо-западе, АМЗ и в Ленинском районе. В соцсетях сотни возмущенных. Официально было зарегистрировано 157 жалоб на зловоние.
Министерство экологии объявило, что неприятный аромат пришел с южной стороны. Откуда конкретно — сейчас разбираются.
— Наши сотрудники выехали на юг Челябинска и в Красноармейский район, — рассказал начальник управления по связям с общественностью минэко Виталий Безруков.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
Проще всего позвонить в службу 112. Там зафиксируют жалобу.
Можно позвонить в экологический фонд «Моя планета» (351) 729-99-82. Это общественная организация, но жалобы они также передают властям.
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