Воздух воняет навозом: в Челябинске массовые жалобы на резкий запах

СЕГОДНЯ 07:47 2018-10-26T07:48:59+03:00

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25 октября воздух Челябинска был пронизан стойким ароматом деревенского туалета. Пахло в центре, на северо-западе, АМЗ и в Ленинском районе. В соцсетях сотни возмущенных. Официально было зарегистрировано 157 жалоб на зловоние.

Министерство экологии объявило, что неприятный аромат пришел с южной стороны. Откуда конкретно — сейчас разбираются.

— Наши сотрудники выехали на юг Челябинска и в Красноармейский район, — рассказал начальник управления по связям с общественностью минэко Виталий Безруков.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Проще всего позвонить в службу 112. Там зафиксируют жалобу.

Можно позвонить в экологический фонд «Моя планета» (351) 729-99-82. Это общественная организация, но жалобы они также передают властям.

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