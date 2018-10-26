Габаритный защитник усилил состав челябинского «Трактора»

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-26T08:57:53+03:00

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Перед гостевой серией «черно-белые» до конца сезона подписали контракт с игроком сборной Латвии, участником Олимпиады в Сочи 31-летним Оскаром Бартулисом. Габаритный защитник (рост 190 см, вес — 90кг) успел поиграть пару сезонов в НХЛ. В КХЛ «засветился» в клубах «Донбасс», «Барыс», «Адмирал» и «Салават Юлаев». Кстати, в этом году Оскар Бартулис принял российское гражданство.

Пока в двух матчах выездной серии «Трактора» Оскар не выходил на лед. Напомним, челябинцы сумели заработать только одно очко в двух матчах, уступив в основное время «Северстали» и в овертайме — «Локомотиву».

По словам руководителей «Трактора», состав команды будет усиливаться из-за травм целого ряда игроков. Так, в лазарете «черно-белых» сейчас Рихард Гюнге и Артем Пеньковский.

27 октября «Трактор» в Нижнекамске проведет заключительный матч выездной серии с «Нефтехимиком».