Международный аэропорт «Челябинск» переходит на зимний график 28 октября
НА МОСКВУ
«Аэрофлот» запускает новый рейс в Шереметьево. Вылет из Челябинска в Москву в 21:15. Прибытие в Челябинск из Москвы в 20:25,
Сохранятся привычные пять московских рейсов, которые выполняет Аэрофлот, Уральские авиалинии, S7, Nord Wind и Победа.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ежедневно авиакомпания «Россия» и трижды в неделю «Нордавиа».
НОВОСИБИРСК
S7 полетит по вторникам, четвергам и воскресеньям.
СОЧИ
В понедельник и пятницу «Уральские авиалинии».
РОССИЯ
Челябинск — Минеральные Воды (два раза в неделю).
Челябинск — Самара — Краснодар (трижды в неделю).
На Новый Уренгой — раз в неделю, Нижневартовск — два раза в неделю, Белоярский — раз в неделю, Горно-Алтайск — раз в неделю.
ТАДЖИКИСТАН
Душанбе (2 раза в неделю), Худжанд (1 раз в неделю).
ИНДИЯ
Гоа — с 28 октября раз в 10 дней.
ОАЭ
Шарджа — с 30 октября раз в 8 дней.
Дубай — с 28 декабря по 11 января, 3 «новогодних» рейса.
ТАИЛАНД
Паттайя — с 28 октября раз в 13 дней.
Пхукет — с 22 октября 1 раз в 13 дней.
Краби — с 4 ноября раз в 12 дней.
Бангкок — с 2 января раз в 12 дней.
КИТАЙ
о. Хайнань — с 9 ноября по пятницам.
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