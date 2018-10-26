Международный аэропорт «Челябинск» переходит на зимний график 28 октября

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-26T09:13:22+03:00

Осенне-зимнее расписание будет действовать до конца марта

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НА МОСКВУ

«Аэрофлот» запускает новый рейс в Шереметьево. Вылет из Челябинска в Москву в 21:15. Прибытие в Челябинск из Москвы в 20:25,

Сохранятся привычные пять московских рейсов, которые выполняет Аэрофлот, Уральские авиалинии, S7, Nord Wind и Победа.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ежедневно авиакомпания «Россия» и трижды в неделю «Нордавиа».

НОВОСИБИРСК

S7 полетит по вторникам, четвергам и воскресеньям.

СОЧИ

В понедельник и пятницу «Уральские авиалинии».

РОССИЯ

Челябинск — Минеральные Воды (два раза в неделю).

Челябинск — Самара — Краснодар (трижды в неделю).

На Новый Уренгой — раз в неделю, Нижневартовск — два раза в неделю, Белоярский — раз в неделю, Горно-Алтайск — раз в неделю.

ТАДЖИКИСТАН

Душанбе (2 раза в неделю), Худжанд (1 раз в неделю).

ИНДИЯ

Гоа — с 28 октября раз в 10 дней.

ОАЭ

Шарджа — с 30 октября раз в 8 дней.

Дубай — с 28 декабря по 11 января, 3 «новогодних» рейса.

ТАИЛАНД

Паттайя — с 28 октября раз в 13 дней.

Пхукет — с 22 октября 1 раз в 13 дней.

Краби — с 4 ноября раз в 12 дней.

Бангкок — с 2 января раз в 12 дней.

КИТАЙ

о. Хайнань — с 9 ноября по пятницам.

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