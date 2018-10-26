В Магнитогорске учитель танцев оказался педофилом

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-26T10:16:34+03:00

Педофил мог подкараулить школьницу возле подъезда и зайти за ней...

Он напал на 7-летнюю девочку в подъезде

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Пока официальных комментариев от Следственного комитета по этому происшествию нет, делом занимается районная прокуратура Магнитогорска.

Известно, что в прошлое воскресенье 37-летний мужчина пытался надругаться в подъезде над девочкой семи лет. Прямого изнасилования не было, но, на официальном языке было то, что называется «иными действиями сексуального характера».

По приметам и камерам наружного наблюдения педофила задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Известно, что он работает преподавателем танцев. Возможно, что учит танцем детей и со своей жертвой мог быть знаком…

Кстати, с января по октябрь этого года жертвами педофилов в Челябинской области стали почти три сотни детей.

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