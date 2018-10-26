В Магнитогорске учитель танцев оказался педофилом
Пока официальных комментариев от Следственного комитета по этому происшествию нет, делом занимается районная прокуратура Магнитогорска.
Известно, что в прошлое воскресенье 37-летний мужчина пытался надругаться в подъезде над девочкой семи лет. Прямого изнасилования не было, но, на официальном языке было то, что называется «иными действиями сексуального характера».
По приметам и камерам наружного наблюдения педофила задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Известно, что он работает преподавателем танцев. Возможно, что учит танцем детей и со своей жертвой мог быть знаком…
Кстати, с января по октябрь этого года жертвами педофилов в Челябинской области стали почти три сотни детей.
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