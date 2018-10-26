На матче ХК «Трактор» 30 октября в Челябинске будут посвящать в пионеры

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-26T11:25:20+03:00

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Очередной матч домашней серии ХК «Трактор» & ХК «Спартак» (Москва) 30 октября будет посвящен 100-летию со дня основания ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи).

По традиции организаторы предматчевого шоу создадут атмосферу советских времен, комсомольских собраний и пионерских слетов. Настоящие пионерские горны и барабаны будут звучать не только на фонограммах, но и вживую.

Болельщики со стажем смогут вспомнить свое пионерское детство и комсомольскую юность, исполнить на горне или барабане позывные и дроби, вспомнить советские лозунги и призывы, написать их на плакатах. Детский хор пионеров, гимнастическая пирамида от комсомолок-красавиц, музыка и комсомольские песни советских времен, пионерские танцы в исполнении хореографического ансамбля филиала Дворца пионеров и школьников им. Крупской, приветственные стихи от пионеров, советские нормы ГТО, и, конечно же, посвящение в пионеры.

Для тех, кто первыми успеет «посвятиться» в хоккейную пионерию — необычный памятный подарок от клуба. Клуб приглашает своих болельщиков поддержать праздник и прийти в стилизованной одежде советских времен, с пионерскими-комсомольскими значками и галстуками. Самые яркие образы будут отмечены.

Организаторы отмечают, что в этот исторический день Клуб, зародившийся 71 год назад, не будет использовать никаких «скибиди па па», никаких «челленджей» и «хеллоуинов».

Перед началом матча под своды арены будет поднят стяг легенды челябинского хоккея Геннадия Иконникова.