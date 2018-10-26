2018-10-26T11:25:20+03:00
Спорт

На матче ХК «Трактор» 30 октября в Челябинске будут посвящать в пионеры

В ледовой арене создадут атмосферу советских времен
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередной матч домашней серии ХК «Трактор» & ХК «Спартак» (Москва) 30 октября будет посвящен 100-летию со дня основания ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи).

По традиции организаторы предматчевого шоу создадут атмосферу советских времен, комсомольских собраний и пионерских слетов. Настоящие пионерские горны и барабаны будут звучать не только на фонограммах, но и вживую.

Болельщики со стажем смогут вспомнить свое пионерское детство и комсомольскую юность, исполнить на горне или барабане позывные и дроби, вспомнить советские лозунги и призывы, написать их на плакатах. Детский хор пионеров, гимнастическая пирамида от комсомолок-красавиц, музыка и комсомольские песни советских времен, пионерские танцы в исполнении хореографического ансамбля филиала Дворца пионеров и школьников им. Крупской, приветственные стихи от пионеров, советские нормы ГТО, и, конечно же, посвящение в пионеры.

Для тех, кто первыми успеет «посвятиться» в хоккейную пионерию — необычный памятный подарок от клуба. Клуб приглашает своих болельщиков поддержать праздник и прийти в стилизованной одежде советских времен, с пионерскими-комсомольскими значками и галстуками. Самые яркие образы будут отмечены.

Организаторы отмечают, что в этот исторический день Клуб, зародившийся 71 год назад, не будет использовать никаких «скибиди па па», никаких «челленджей» и «хеллоуинов».

Перед началом матча под своды арены будет поднят стяг легенды челябинского хоккея Геннадия Иконникова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нелегальные вывески магазинов начали снимать в Челябинске
Дружинники помогли поймать пьяного водителя в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
КамАЗ разорвал машину «Яндекс. Такси» под Челябинском
Названа причина фекальной вони в Челябинске
В Челябинске в детском садике тряпки для мытья полов хранили на кухне
В Магнитогорске учитель танцев оказался педофилом
Международный аэропорт «Челябинск» переходит на зимний график 28 октября
Габаритный защитник усилил состав челябинского «Трактора»
Воздух воняет навозом: в Челябинске массовые жалобы на резкий запах
За продажу вейпов несовершеннолетним продавцов оштрафуют на 100 тысяч рублей
УФАС усилит контроль за ценами на муку и на хлеб в Челябинской области
На прикуривших от Вечного огня школьниц завели уголовное дело в Челябинской области
На Южном Урале завершен дорожно-строительный сезон
«Не заплатим, пока не решится вопрос с колодцами». Губернатор проехал по отремонтированным дорогам
Ровные дороги и удобные тротуары: к саммитам ШОС и БРИКС власти обещают навести в Челябинске красоту
В Челябинской области чиновники станут быстрее отвечать южноуральцам
В Челябинской области снижен транспортный налог для пенсионеров и многодетных
Жительница Магнитогорска пыталась вернуть в аптеку использованный тест на беременность
Жители Челябинска спасают сов от нападения ворон
На Южном Урале задержали школьниц, осквернивших Вечный огонь
В Челябинской области две школьницы сожгли венок на Вечном огне
На Челябинскую область надвигается штормовой ветер