2018-10-26T11:48:01+03:00
Общество

В Челябинске в детском садике тряпки для мытья полов хранили на кухне

И резали хлеб и мясо одним ножом
Людмила СТЕПАШКИНА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН.Фото: Олег РУКАВИЦЫН.
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Родители пожаловались журналистам на то, что в одном из детских садов детей плохо кормят, да и вообще, как-то подозрительно там ведется работа на кухне.

Прокуратура Курчатовского района выехала с проверкой и нашла несоблюдения правил СанПиН.

На пищеблоке в эмалированных ведрах неопределенное время лежала очищенная и натертая морковь, очищенный лук, нарезанные яблоки. Хотя хранить их можно перед приготовлением в холодной воде не более двух часов.

Не были промаркированы ножи: для овощей, хлеба, мяса. А это очень серьезное нарушение. Ножом, которым резали курицу, плохо промыли, а потом порезали хлеб, можно «заразить» пищу.

Еще на кухне рядом с овощами хранились швабры и ведра для мытья пола.

— В отношении шеф-повара и кладовщика вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. В адрес заведующего внесено представление об устранении нарушений законодательства, — рассказали в прокуратуре.

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