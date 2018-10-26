Названа причина фекальной вони в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-26T12:31:33+03:00

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25 октября соцсети пестрили жалобами жителей Челябинска на страшную вонь. Больше сотни человек позвонили в службу спасения, чтобы сообщить о зловонии. Министерство экологии начало оперативное расследование. Посмотрели, откуда вчера дул ветер и выяснили возможных виновников.

Под подозрение попали коркинский разрез и птицефабрика. С последней как раз накануне вывозили куриный помет. Им удобряли окрестные поля. Так что можно сказать, что воздух в Челябинске в прямом смысле пах фекалиями.

— Сейчас проводим необходимые замеры. Но если превышений концентрации вредных веществ не найдем, значит это просто запах, который неопасен. Санкций за это никаких не грозит. Однако проведем проверку птицефабрики на предмет того, как там соблюдают экологическое законодательство, — рассказал руководитель управления по связям с общественностью министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

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