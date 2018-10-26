КамАЗ разорвал машину «Яндекс. Такси» под Челябинском
Жуткая авария на трассе М5 случилась утром 26 октября. В Чебаркульском районе иномарка, обклеенная в фирменный стиль «Яндекс. Такси», вылетела на встречную полосу, где ее снес большегруз. Судя по кадрам с места аварии, перед легковушки буквально разорвало на части, превратив капот в бесформенное месиво.
Пассажиров в такси не было. Серьезно пострадал водитель. Медики увезли его в больницу. Шофер КамАЗа, как водится в подобных авария, не пострадал.
— Устанавливаем обстоятельства аварии. Пока неясно, почему водитель потерял направление и оказался на встречной, — рассказали в Управлении ГИБДД Челябинской области.
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Хундай Солярис выехал на полосу встречного движения.