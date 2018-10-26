2018-10-26T13:20:38+03:00
Происшествия

КамАЗ разорвал машину «Яндекс. Такси» под Челябинском

Последствия ДТП засняли на видео
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Машину искорежило с невероятной силой.Машину искорежило с невероятной силой.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Жуткая авария на трассе М5 случилась утром 26 октября. В Чебаркульском районе иномарка, обклеенная в фирменный стиль «Яндекс. Такси», вылетела на встречную полосу, где ее снес большегруз. Судя по кадрам с места аварии, перед легковушки буквально разорвало на части, превратив капот в бесформенное месиво.

Пассажиров в такси не было. Серьезно пострадал водитель. Медики увезли его в больницу. Шофер КамАЗа, как водится в подобных авария, не пострадал.

— Устанавливаем обстоятельства аварии. Пока неясно, почему водитель потерял направление и оказался на встречной, — рассказали в Управлении ГИБДД Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Хундай Солярис выехал на полосу встречного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нелегальные вывески магазинов начали снимать в Челябинске
Дружинники помогли поймать пьяного водителя в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Названа причина фекальной вони в Челябинске
В Челябинске в детском садике тряпки для мытья полов хранили на кухне
На матче ХК «Трактор» 30 октября в Челябинске будут посвящать в пионеры
В Магнитогорске учитель танцев оказался педофилом
Международный аэропорт «Челябинск» переходит на зимний график 28 октября
Габаритный защитник усилил состав челябинского «Трактора»
Воздух воняет навозом: в Челябинске массовые жалобы на резкий запах
За продажу вейпов несовершеннолетним продавцов оштрафуют на 100 тысяч рублей
УФАС усилит контроль за ценами на муку и на хлеб в Челябинской области
На прикуривших от Вечного огня школьниц завели уголовное дело в Челябинской области
На Южном Урале завершен дорожно-строительный сезон
«Не заплатим, пока не решится вопрос с колодцами». Губернатор проехал по отремонтированным дорогам
Ровные дороги и удобные тротуары: к саммитам ШОС и БРИКС власти обещают навести в Челябинске красоту
В Челябинской области чиновники станут быстрее отвечать южноуральцам
В Челябинской области снижен транспортный налог для пенсионеров и многодетных
Жительница Магнитогорска пыталась вернуть в аптеку использованный тест на беременность
Жители Челябинска спасают сов от нападения ворон
На Южном Урале задержали школьниц, осквернивших Вечный огонь
В Челябинской области две школьницы сожгли венок на Вечном огне
На Челябинскую область надвигается штормовой ветер