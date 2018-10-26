2018-10-26T14:01:29+03:00
Происшествия

Дружинники помогли поймать пьяного водителя в Челябинской области

Теперь нарушителю грозит до двух лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Водитель дыхнул на 1,29 мг/л выдыхаемого этанола: солидный показатель.Водитель дыхнул на 1,29 мг/л выдыхаемого этанола: солидный показатель.Фото: кадр с видео
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В Сатке Челябинской области есть народная дружина — общественники, что следят за безопасностью на дорогах. Активисты заметили синюю иномарку, которая странно виляла из стороны в сторону по полосам. Информацию передали в ГИБДД и экипаж поблизости остановил подозрительную машину.

За рулем был 45-летний южноуралец. От него разило спиртным. Водителя попросили дыхнуть в прибор, а затем отправиться на медицинское освидетельствование. Машину пока отогнали на спецстоянку.

— Оказалось, что у водителя недавно забрали права за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное дело за повторное управление авто в состоянии опьянения. Возмжное наказание: до двух лет колонии и до трех лет лишения прав, — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинска.

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Сатка задержание.

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