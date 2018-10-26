Дружинники помогли поймать пьяного водителя в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-26T14:01:29+03:00

Теперь нарушителю грозит до двух лет колонии

Изменить размер текста: A A

В Сатке Челябинской области есть народная дружина — общественники, что следят за безопасностью на дорогах. Активисты заметили синюю иномарку, которая странно виляла из стороны в сторону по полосам. Информацию передали в ГИБДД и экипаж поблизости остановил подозрительную машину.

За рулем был 45-летний южноуралец. От него разило спиртным. Водителя попросили дыхнуть в прибор, а затем отправиться на медицинское освидетельствование. Машину пока отогнали на спецстоянку.

— Оказалось, что у водителя недавно забрали права за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное дело за повторное управление авто в состоянии опьянения. Возмжное наказание: до двух лет колонии и до трех лет лишения прав, — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.