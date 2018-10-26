Дружинники помогли поймать пьяного водителя в Челябинской области
В Сатке Челябинской области есть народная дружина — общественники, что следят за безопасностью на дорогах. Активисты заметили синюю иномарку, которая странно виляла из стороны в сторону по полосам. Информацию передали в ГИБДД и экипаж поблизости остановил подозрительную машину.
За рулем был 45-летний южноуралец. От него разило спиртным. Водителя попросили дыхнуть в прибор, а затем отправиться на медицинское освидетельствование. Машину пока отогнали на спецстоянку.
— Оказалось, что у водителя недавно забрали права за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное дело за повторное управление авто в состоянии опьянения. Возмжное наказание: до двух лет колонии и до трех лет лишения прав, — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинска.
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Сатка задержание.